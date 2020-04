Artsen mogen controles verwachten op naleven van essentiële ingreep-maatregel AW

17 april 2020

21u04

Bron: Belga 2 De inspectiediensten van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gaan controleren of artsen de maatregel respecteren om enkel essentiële consultaties en ingrepen uit te voeren. Die zouden niet altijd worden nageleefd.

Artsen mogen minstens tot 3 mei enkel essentiële consultaties en ingrepen mogen uitvoeren. Die maatregel wordt echter soms niet langer toegepast, blijkt uit een brief die vanmorgen naar de betrokken organisaties van gezondheidszorgverstrekkers werd gestuurd door de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de Risk Management Group en het FAGG. “Wij hebben meldingen gekregen van hoofdartsen dat ze onder druk worden gezet om andere ingrepen op te starten”, verklaart Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV.



De verschillende diensten zouden meldingen hebben ontvangen van medische activiteiten die niet beantwoorden aan de richtlijnen die Sciensano voor dokters heeft geformuleerd. Volgens De Cock worden enkele hoofdartsen vanwege competitie met andere ziekenhuizen onder druk gezet om toch bepaalde niet-essentiële ingrepen uit te voeren.



Daarom zullen de betrokken diensten een monitoringsysteem ontwikkelen om na te gaan, via prijsstelling bijvoorbeeld, of een ingreep essentieel is. Er zullen daarvoor ook steekproeven worden uitgevoerd. "We gaan onze inspectiediensten vragen om vast te stellen wat er in de praktijk gebeurt", bevestigt De Cock.



Het RIZIV zal daarbij bekijken hoeveel iedereen aanrekent en of er verschillen zijn tussen instellingen en verstrekkers die niet verklaarbaar zijn, klinkt het op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid, Maggie De Block.

Definitie van dringende consultaties

In de brief wordt ook een definitie gegeven van wat onder dringend en noodzakelijk verstaan moet worden. Dat zijn dus alle lopende levensnoodzakelijke therapieën zoals chemotherapie of dialyse. Maar ook behandelingen van chronische en psychische aandoeningen waarvoor uitstel zou leiden tot onomkeerbare of onaanvaardbare verergering van de gezondheidstoestand, kunnen worden voortgezet, net als preventieve noodzakelijke handelingen zoals vaccinaties en neonatale screening.

Gezondheidsrisico’s

Intussen waarschuwt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) voor de gezondheidsrisico’s bij het uitstellen van niet-dringende zorg. “Het uitstel brengt ook ernstige bedreigingen met zich mee, waarvoor men onverwijld oplossingen moet zoeken”, klinkt het. “De bevolking komt niet meer naar de dokter voor ernstige zaken als hartaanvallen, kleine beroertes, palpaties van de borst, etc.”

BVAS verwijst daarvoor naar een studie van UZA van vorige week waaruit blijkt dat mensen hun doktersbezoek wel degelijk uitstellen. 23 procent van de respondenten heeft geen contact opgenomen voor een niet-Covid-19-gebonden gezondheidsprobleem, waar ze normaal gesproken wel voor naar de dokter zouden gaan. “Als gevolg daarvan wordt de situatie thuis erger en bestaat het risico dat het voor sommigen van hen op de dag dat ze op consultatie komen helaas te laat zal zijn”, klinkt het.

BVAS benadrukt dat veel artsen - behalve de intensive care-artsen - niet overbelast zijn. De vereniging stelt daarom voor teleconsultaties algemeen mogelijk te maken en roept alle artsen en het ziekenhuismanagement op om dat zo snel mogelijk in te voeren.

Een volledige hervatting van de niet-telefonische geneeskunde zal volgens BVAS geleidelijk, stapsgewijs en gecoördineerd moeten verlopen in het hele land met een gegarandeerde levering van beschermingsmiddelen.