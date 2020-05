Artsen maken zich grote zorgen: "We moeten veel te lang wachten op uitslag van coronatest en dat is problematisch voor contacttracing” KVE

08 mei 2020

13u25

Bron: VTM Nieuws 1 We moeten veel te lang wachten op de resultaten van de coronatesten, dat zeggen de huisartsen. Soms moet men wel tot 5 dagen wachten en dat is veel te lang. Zeker nu de contacttracers worden ingezet. Die moeten binnen de 24 uur contact kunnen opnemen, als je in contact geweest bent met iemand die besmet is. Maar dan moet je dus wel weten wat het resultaat van de test was. Dat meldt VTM Nieuws.

Het testresultaat moet er zijn binnen 24 uur, liefst zelfs binnen de 12 uur. “Zolang we dat resultaat niet hebben, gaan we die patiënt ook in isolatie zetten. Als het wachten drie à vier dagen duurt, dan zit de patiënt zolang in quarantaine, terwijl dit misschien niet nodig was”, zegt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. “Anderzijds, als die patiënt wel positief is, dan is het de bedoeling dat er een contactopsporing gebeurt. Als we dan enkele dagen moeten wachten alvorens we die personen kunnen opsporen, dan gaan die mensen dat virus al lang verspreid hebben.”

Alle stalen worden getest in verschillende laboratoria. Maar overal is er volgens Domus Medica hetzelfde probleem. “We horen verschillende zaken”, aldus Van Giel. “Hier en daar zijn er toch wel problemen met reagentia die niet voorradig zijn. Dat is een stof die men nodig heeft om die testen te kunnen analyseren”, legt hij uit. “Anderzijds denken we dat er soms te veel stalen bij een labo komen die dan niet snel genoeg verwerkt kunnen worden. We vermoeden dus dat er verschillende oorzaken zijn, maar het is wel belangrijk dat ze dat oplossen”, besluit Van Giel.

