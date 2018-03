Artsen krijgen stappenplan om slachtoffers vrouwenbesnijdenis en partnergeweld te helpen kg

02 maart 2018

16u26

Bron: Belga 0 Artsen die in aanraking komen met slachtoffers van of risicopatiënten voor genitale verminking en partnergeweld hebben voortaan een code die ze kunnen volgen. 'Vertrouwen' is daarbij een sleutelwoord en er werd ook uitgebreid gekeken naar het evenwicht tussen het medische beroepsgeheim en helpen in noodgevallen.



"Artsen zijn dikwijls de eersten die in contact komen met de slachtoffers van partnergeweld of genitale verminking, maar het is voor hen niet altijd evident om een situatie op een correcte manier in te schatten en er verdere stappen in te ondernemen", zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). Demir en de Orde der artsen hebben daarom gezamenlijke 'meldcodes' uitgewerkt, praktische stappenplannen die medisch personeel kunnen helpen om op te treden.

Concreet gaat het onder meer om het herkennen van signalen en risico's, overleg met collega's, het advies inwinnen bij specialisten en eventueel het overgaan tot - als allerlaatste stap bij dreigend gevaar voor de patiënt - het melden bij het gerecht. Doorheen alle stappen wordt benadrukt dat de vertrouwensrelatie met de patiënt erg belangrijk is.

Bij de nationale en provinciale ordes komen heel wat vragen binnen over de problematieken. "Voor de artsen is het inderdaad dikwijls een dunne lijn tussen het beroepsgeheim en het tegemoetkomen aan de hulpplicht van elke burger", benadrukt Michel Deneyer, ondervoorzitter van de Orde.

De code zal ook opgenomen worden in de geneeskundeopleidingen. Er zou normaal gezien ook een code omtrent seksueel geweld voorgesteld worden, maar die wordt volgens de staatssecretaris nog uitgewerkt.