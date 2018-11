Artsen keren zich tegen plan De Block over duur arbeidsongeschiktheid: “Dit is echt niet de manier om probleem aan te pakken” HA

Bron: Belga, De Morgen 0 De plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) om te bepalen hoelang arbeidsongeschiktheid mag duren, wekken steeds meer tegenstand op bij de huisartsen. Die waren volgens de minister nochtans vragende partij, schrijft De Morgen.

Zowel huisartsenvereniging Domus Medica als ASGB en BVAS zijn geen voorstander van de richtlijnen die De Block wil laten opstellen door het Nationaal College voor Sociale Verzekeringskunde. Die moeten artsen helpen bij het bepalen hoelang een patiënt moet herstellen. Tot nog toe zijn acht aandoeningen geselecteerd, gaande van borstkanker over lage rugpijn tot burn-out.

Voka: “Overwinning”

Nochtans vaardigde Domus Medica twee huisartsen af om samen te werken. Maar intussen betwijfelt de huisartsenvereniging ernstig of het nog wel zo'n goed idee is. Met name de reactie van werkgeversorganisatie Voka Limburg dat de plannen van De Block "een overwinning voor onze ondernemingen, hun medewerkers én de talloze bonafide artsen" noemde, is in het verkeerde keelgat geschoten.



"Ik wil nu eerst bevestiging van de minister dat dit geen besparingsoperatie is en dat de richtlijnen wel degelijk enkel en alleen als hulpmiddel voor de artsen zijn bedoeld", zegt Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel. Het kabinet-De Block reageert onder meer dat de richtlijnen zo zullen geformuleerd worden dat ze door controleartsen niet sanctionerend kunnen ingezet worden.

“Artsen vragende partij”

“De problematiek van langdurige arbeidsongeschiktheid groeit en de politiek wil nu een vuist maken, maar dit is echt niet de manier om dat probleem aan te pakken”, zegt Reinier Hueting van het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België, dat 40% van de huisartsen vertegenwoordigt. “Als Maggie De Block zegt dat artsen vragende partij waren, dan vraag ik me af welke arts zij heeft gesproken.”

Ook Marc Moens (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), die in De Morgen in eigen naam spreekt, ontkent dat de vraag vanuit artsenmiddens kwam. “Het klopt dat het voorschrijfgedrag van artsen sterk uiteen kan lopen. Maar dit is geen goed antwoord daarop, ik vrees dat dit zich tegen de patiënten zal keren”, klinkt het.

Overleg

Volgens minister De Block zijn de richtlijnen rond de minimumduur net bedoeld om patiënten te beschermen tegen willekeur. Haar kabinet benadrukt dat er nog overleg gepland staat met de artsen. “We staan nog maar aan het begin van de studieopdracht.”