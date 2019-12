Artsen en ziekenfondsen sluiten conventieakkoord voor 2020: 11 miljoen euro meer voor wachtposten AW

19 december 2019

07u56

Bron: Belga 1 Artsen en ziekenfondsen hebben een conventieakkoord gesloten voor 2020. Dat meldt de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM). Het akkoord voorziet onder meer 11 miljoen euro meer voor wachtposten.

Het conventieakkoord is een overgangsakkoord voor één jaar geworden, met volgens Domus Medica enkele opvallende punten van vooruitgang voor de eerstelijnszorg.

De conventie maakt een duidelijke keuze om de huisartsengeneeskunde te versterken, zegt AADM. Dat blijkt onder meer uit het feit dat er een index wordt toegekend van 1,95% voor de intellectuele verstrekkingen. Daarnaast komt er 11 miljoen euro extra voor de wachtposten, waaronder 3 miljoen voor proefprojecten voor weekwachten in de wachtposten, en is er een huisartsenhonorarium voor deelname aan het Multidisciplinaire Oncologische Consult (MOC) via video-conferentie.

Het akkoord voorziet ook in 6,5 miljoen euro voor vroegtijdige zorgplanning en in afwachting van een volwaardig statuut voor de huisartsen (HAIO’s) en arts-specialisten in opleiding (ASO's) wordt het sociaal statuut voor HAIO's en ASO's verhoogd met 1.250 euro.

Bovendien neemt het budget voor het Globaal Medisch Dossier (GMD) met 22 miljoen euro toe.