Artsen en verpleegkundigen worden bijgeschoold om Covid-patiënten te verzorgen

07 april 2020

16u33

Sommige artsen en verpleegkundigen hebben door de coronacrisis juist minder werk. Denk maar aan gynaecologen of sommige thuisverplegers. Toch willen ze vaak graag hun steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus.

“In het normale leven werk ik in de thuisverpleging. Ik was eigenlijk een week in verlof, maar door de noodkreten van collega’s vond ik dat het ergens mijn taak was om bij te springen”, zegt Johan Peeters. Hij volgt een spoedcursus in het ziekenhuis in Genk.

De artsen en verpleegkundigen leren er hoe ze een Covid-patiënt moeten verzorgen, maar ook hoe ze moeten omgaan met hun beschermende kledij. “We hebben de situatie onder controle. In de gegeven omstandigheden kunnen we goede patiëntenzorg leveren, maar we merken dat verpleegkundigen, artsen en paramedici zwaar onder druk staan. In die zin hebben we inderdaad een externe oproep gedaan om kandidaat-zorgverleners te hebben die onze bestaande teams kunnen ondersteunen”, aldus Kurt Surmont, verpleegkundig directeur.

Zo’n 72 mensen boden zich meteen aan om een extra opleiding te volgen.