Artsen dreigen met sluiting triagecentrum Lasne door tekort aan materiaal

12 september 2020

15u50

Bron: Belga 0 De artsen van het COVID-triagecentrum in het Waals-Brabantse Lasne willen een van de komende dagen het centrum sluiten. Dat meldt La Libre Belgique en bevestigt artsensyndicaat BVAS vandaag. Ze dreigen te staken uit onvrede over "een tekort aan materiaal". Ze klagen ook over de hoge werklast, met te veel patiënten, en het gebrek aan vergoeding.

Huisartsen van Lasne, Terhulpen en Rixensart werken nu vrijwillig van maandag tot vrijdag in een "drive-in" in Lasne om mensen te testen op het nieuwe coronavirus. In de krant zegt de coördinator van het centrum, dokter Gaël Thiry, dat de artsen op "hun tandvlees zitten en respect vragen". Ze vragen hulp van de federale overheid omdat er te weinig materiaal is en waarvan de kwaliteit onvoldoende is. Ook is er te veel administratief werk.

Dokter Philippe Devos van Bvas bevestigt de problemen. Zo is er sprake van te veel administratieve rompslomp bij het registreren van patiënten in het informaticasysteem. De artsen wilden via een QR-code werken, waardoor op eenvoudige wijze alle nodige gegevens in het systeem zitten. Nu gebeurt dat handmatig. "Dokters en vrijwilligers voeren op vrijwillige basis een taak uit die niet de hunne is."

Volgens Devos vragen alle triagecentra aan de federale overheid een eenvoudigere procedure, net als administratieve en budgettaire steun. "Niet de federale overheid, maar het Rode Kruis stelt gratis tenten ter beschikking aan de triagecentra. Ze rekenen op de vrijgevigheid van ngo's, maar ze kunnen de hoogdringendheid niet meer inroepen nu de epidemie al acht maanden duurt.”