Exclusief voor abonnees Artsen die euthanasie uitvoeren: “De angst dat er iets foutloopt, zit er altijd een beetje in” Drie dokters getuigen wat het uitvoeren van euthanasie met hen doet Luc Beernaert

17 januari 2020

18u09 2 Voor het Gentse assisenhof worden drie artsen van moord beschuldigd. Ze zouden onachtzaam te werk zijn gegaan bij het - wegens ondraaglijk psychisch lijden - toedienen van euthanasie aan de 38-jarige Tine Nys. Euthanasie toepassen, wat doet dat met een dokter? Wordt het na verloop van tijd makkelijker? Of valt het gaandeweg zwaarder om dragen? We vroegen het aan drie dokters die het ultieme spuitje hanteren.

“Na afloop heb ik een positief gevoel. Je hebt iemand geholpen”

Abortusarts Pedro De Serrano is sinds vorig jaar ook LEIF-arts. LEIF is het platform van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen. “Het is mijn filosofische en morele overtuiging dat je als arts een patiënt in het leven bijstaat, maar er ook voor zorgt dat hij een kwaliteitsvol levenseinde krijgt. Ik sta daar vaak bij stil, ook voor mezelf. De dood maakt nu eenmaal deel uit van het leven.”

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis