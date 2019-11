Artsen denken dat e-sigaret eerste dodelijk slachtoffer heeft gemaakt in België HR

14 november 2019

06u43

Bron: Het Nieuwsblad, De Standaard 162 Binnenland Artsen van het Brussels universitair ziekenhuis St-Luc achten het mogelijk dat in ons land een eerste vape-dode is gevallen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard nadat een gezonde 18-jarige om het leven kwam door een voorlopig onverklaarbare longontsteking.

“Er is geen absolute zekerheid over het oorzakelijk verband”, zegt dokter ­Luc-Marie Jacquet in Het Nieuwsblad. “Niet ­alle analyses van de stalen die wij op het lichaam genomen hebben, zijn afgerond. Maar intussen raden wij gebruikers van de ­e-sigaret aan heel voorzichtig met zulke mengsels om te springen.”

De 18-jarige man uit Brussel zou de vaper gekregen hebben van een vriend. Hij gebruikte hem in september met een vulling met CBD (een niet-psychoactieve stof uit cannabis) om zijn slaapproblemen op te lossen. Korte tijd later kreeg hij ademhalingsproblemen, belandde in een coma en overleed uiteindelijk.

Overlijdens in VS

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten zijn er intussen van overtuigd dat producten met THC, het psychoactieve middel van cannabis, een rol hebben gespeeld bij meerdere overlijdens die als gevolg van ‘vapen’. In Nederland pleitte een longarts onlangs nog voor een totaalverbod op e-sigaretten.