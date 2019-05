Artsen bij politie werkten jarenlang halftijds voor voltijds loon HAA

23 mei 2019

06u48

Bron: Belga 26 Ruim tien jaar lang presteerden 25 artsen van de federale politie een pak minder uren terwijl ze toch een voltijds loon kregen. De praktijk kwam pas onlangs aan het licht op een vergadering met de vakbonden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen.

Het gaat om dokters die instonden voor diagnoses en check-ups van het personeel en medische bijstand gaven voor de operaties van de speciale eenheden. Omdat de federale politie geen toplonen kon betalen, kwam ze tot een gentleman's agreement met de artsen. Die mochten net iets minder werken voor een voltijds loon.

"Een beginnend arts kreeg 3.000 euro netto en daar stond tegenover dat hij of zij maar 27 uur moest werken voor de politie. Op die manier konden ze elders makkelijker bijklussen zodat ze toch nog aan een goeie 4.000 euro raakten, een normaal loon van een beginnend arts in dienst", zegt een van de betrokken dokters in de kranten.



De praktijk kwam in februari aan het licht tijdens overleg met de vakbonden. De commissaris-generaal besloot er een einde aan te maken. "Er is een tekort aan arbeidsgeneesheren bij de politie. Doordat ze nu weer 38 uur moeten werken, zal dat deels opgelost worden", stelt Vincent Houssin van het VSOA.