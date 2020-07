Arts sleept Belgische staat voor de rechter om tests op luchthaven te verplichten TTR

31 juli 2020

15u28

Bron: Belga 12 David Bouillon, een arts uit Bergen, heeft dinsdag een klacht ingediend bij de Brusselse kortgedingrechter tegen de Belgische staat en het Waalse Gewest om deze te verplichten snelle coronatests uit te voeren op luchthavens. Dat meldt zijn advocaat vrijdag.

“Wij vragen dat alle passagiers die terugkeren uit een rode zone onmiddellijk getest worden op de luchthaven, alvorens de transitzone te verlaten”, zo liet de advocaat van de arts, Benoît Lemal, weten op een persconferentie.

David Bouillon en zijn medisch-sociale organisatie Lagardère voeren momenteel snelle coronatests uit in verschillende Belgische steden, vooral in het zuiden van het land: “Er zijn veel mensen die blij zijn met deze test, waarvan je het resultaat in enkele minuten kent”.

“In februari hadden we deze tests nog niet, nu wel. Het is belangrijk om veel te testen om zo de besmettingsrisico’s te beperken en een nieuwe lockdown te vermijden”, zegt Bouillon.

Lees ook:

Wordt België zieke man van Europa? Steeds meer staten slaan ons land en onze reizigers in de ban (+)

Een bubbel van 5, maar een vlucht met 200 personen mag nog steeds: hoe groot is het risico in een vliegtuig? (+)