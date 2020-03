Arts heeft felle kritiek op trage procedure na 'toevallige' ontdekking besmette Eupenaar: "Was helemaal geen risicopatiënt” ADN

03 maart 2020

15u54

Bron: Belga 22 Dinsdagochtend bleek dat er zich een eerste coronapatiënt in het arrondissement Verviers bevindt. Volgens dokter Frédéric Marenne van het ziekenhuis in Eupen beantwoordde de patiënt helemaal niet aan het typische profiel van een risicopatiënt. En dat heeft nu gevolgen voor het ziekenhuis.

"De man, 65 jaar oud, meldde zich zondag bij de spoeddienst van het ziekenhuis. Hij leek griep te hebben en had pijn bij het ademhalen. De spoedarts nam twee grieptesten af. Die waren negatief.

De man werd eigenlijk niet als een risicopatiënt voor het nieuwe coronavirus aanzien, omdat hij niet in een besmet gebied had verbleven en ook geen contact had gehad met iemand die een bewezen besmetting had. Toch liet de spoedarts ook een test op corona afnemen. Zonder het resultaat ervan af te wachten - die zou nog 36 uur op zich laten wachten - werd de man in afzondering geplaatst en werden de hygiënische maatregelen genomen.

Lang wachten op uitslag

"Als de klassieke procedure was gevolgd zoals voorgeschreven door de FOD Volksgezondheid, dan was er geen coronatest afgenomen van deze persoon en was hij naar een gewone ziekenhuiskamer gestuurd", zegt Frédéric Marenne.

Die is er ook niet over te spreken dat het zo lang duurt eer de uitslag van de test bekend is. "Er is maar één laboratorium dat deze testen uitvoert, maar dat zit blijkbaar aan zijn maximumcapaciteit. Bij het virus is het nochtans kwestie van snel op te treden om verspreiding te voorkomen", aldus de arts. "Dus moeten er ofwel meer personeel ofwel meer labs aan te pas komen."

Er vindt momenteel overleg plaats en we gaan na welke diensten eventueel gedeeltelijk moeten worden gesloten om nog tegemoet te kunnen komen aan de noden van onze patiënten

Ziekenhuispersoneel thuis

Het ziekenhuispersoneel dat in contact is gekomen met de besmette patiënt is ook aan een test onderworpen en is gevraagd om 14 dagen thuis te blijven.

Dat betekent dat een vijftiental mensen minder actief zijn in het ziekenhuis de komende twee weken. En dat veroorzaakt een crisissituatie in het ziekenhuis. "Er vindt momenteel overleg plaats en we gaan na welke diensten eventueel gedeeltelijk moeten worden gesloten om nog tegemoet te kunnen komen aan de noden van onze patiënten", klinkt het.

Er wordt alvast een afdeling van 4 of 5 bedden ingericht om patiënten met mogelijke coronabesmetting op te vangen in het ziekenhuis.

