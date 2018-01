Arts (en zelf transgender) over transformatie Bo: "Medisch kan het perfect, alleen de stem laat zich moeilijk veranderen"

Nadine Van Der Linden

29 januari 2018

20u51

Bron: Eigen berichtgeving

0

"Vanaf nu ben ik Bo." VTM-journalist Boudewijn Van Spilbeeck heeft op z’n 58ste beslist om definitief als vrouw door het leven te gaan. "Het wordt wennen", beseft het schermgezicht in een open brief, "maar ik hoop dat de kijkers dit zullen aanvaarden". Dokter Petra De Sutter, zelf transgender, heeft de journalist raad gegeven bij haar nieuwe leven. "Medisch is er geen bezwaar. Maar kenmerken zoals de stem laten zich nog maar moeilijk veranderen."