Arts (61) verkracht zijn baby-kleindochtertje van amper vijf maanden oud: hij krijgt 8 jaar cel mvdb

08 januari 2019

11u46

Bron: La Dernière Heure 726 Een arts is door het Luikse hof van beroep veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar wegens de verkrachting van zijn eigen kleindochtertje. Het kindje was op het moment van de feiten amper vijf maanden oud, meldt La Dernière Heure.

De 61-jarige man wordt ook tien jaar lang ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Familieleden van de man wisten niets af van zijn pedofiele neigingen. Op de computer van de man werd extreme kinderporno aangetroffen.

De ouders van het kindje vertrouwden op zaterdag 4 februari 2017 hun baby toe aan de grootvader. De man sloeg nog dezelfde avond toe. In zijn verhoor heeft de medicus altijd ontkend dat hij met zijn penis tot penetratie overging. Na zijn arrestatie troffen speurders in een vuilnisbak in de woning bebloede zakdoekjes aan die zowel DNA-sporen van de veroordeelde als van het kindje bevatten. Het babymeisje moet vreselijk hebben geleden, pas ‘s anderendaags bracht hij haar terug naar de ouders. Hij beweerde dat de verwondingen waren veroorzaakt door spijsverteringsproblemen. Hij verklaarde later dat hij zijn vinger meerdere malen in de vagina van de baby had gestoken. Speurders troffen DNA-sporen van de baby aan op zijn geslachtsdeel.

Het kindje moest al verschillende chirugische ingrepen ondergaan als gevolg van de verkrachting, schrijft de krant. Na zijn celstraf wordt de arts tien jaar lang ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank, een bijkomende straf om ervoor te zorgen dat hij niet makkelijk kan vrijkomen. Drie rechters van de strafuitvoeringsrechtbank moeten akkoord gaan met een vervroegde vrijlating. Als één van hen het daar niét mee eens is, moet de arts in de cel blijven.