Artistiek directeur NTGent: "'Syriëstrijders gezocht' was verkeerd voorbeeld" kv

21 maart 2018

18u37

Bron: Belga 1 Volgens Milo Rau, de artistiek directeur van NTGent, was het "onjuist en niet erg subtiel" om het voorbeeld van IS te nemen bij een controversiële castingcall vorige week. Voor een theaterstuk over het schilderij Lam Gods zoekt het theatergezelschap een moderne versie van de kruisvaarders. Maar een zoekertje in de krant bracht heel wat kritiek teweeg.

Het NTGent nodigde in het zoekertje mensen uit die "vechten voor hun geloof". Rau verduidelijkt dat zowel katholieken, protestanten als moslims welkom zijn om een rol op te nemen in het stuk. Maar het zoekertje vroeg wel uitdrukkelijk naar IS-strijders. Een slecht voorbeeld "omdat IS een criminele groep is waarmee NTGent natuurlijk nooit zal samenwerken", aldus Rau. "Moordenaars mogen geen podium krijgen."

Nochtans bleek uit e-mailverkeer tussen de productieleider en een 'infiltrant' van CtrlSec, een internationaal collectief dat extremisme op het internet bestrijdt, dat er wel degelijk interesse was van het NTGent om een terrorist binnen te halen. Onze krant kreeg immers inkijk in de mails tussen de productieleidster en de man die zich voordeed als een teruggestuurde IS-krijger.

De eerste castings voor het theaterstuk vonden vandaag plaats. "Geen van de teruggekeerden die ik heb ontmoet, was betrokken bij de aanslagen in Zaventem of andere criminele handelingen, en geen van hen is voormalig lid van IS. Als we tijdens de verdere castings iemand tegenkomen die - mogelijk - misdaden van welke aard dan ook heeft begaan, laten we het onderzoek over aan de bevoegde autoriteiten."

De regisseur vervolgt wel zijn zoektocht en zegt dat er in september mogelijk wel een teruggekeerde Syrië-strijder uit het Midden-Oosten op het podium van NTGent zal staan. "Maar alleen als die niet wordt gezocht door justitie of is vrijgesproken van aanklachten, of zijn of haar straf heeft uitgezeten en opnieuw geïntegreerd is in de samenleving."

Het theaterstuk Lam Gods gaat op 28 september in première.