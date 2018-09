Arteveldehogeschool start tuchtprocedure tegen 'Schild & Vrienden'-student HA

12 september 2018

11u08

Bron: Belga 0 De Arteveldehogeschool in Gent is een tuchtprocedure gestart tegen een student die herkend werd in de 'Pano'-reportage Schild & Vrienden. Tot een uitsluiting zal die waarschijnlijk niet leiden, zegt woordvoerster Kristine De Smet.

De Morgen schreef gisteren dat algemeen directeur Thomas Legrand zijn studenten per mail heeft ingelicht over het opstarten van de tuchtprocedure. Hij legde uit dat van studenten verwacht wordt dat ze respect hebben voor diversiteit.

Woordvoerster De Smet bevestigt vandaag dat in het studiecontract expliciet staat dat studenten eerbied moeten hebben voor personen en voor diversiteit, omdat de hogeschool professionals opleidt. "Het gaat niet over een gedachtenpolitie, of het opleggen van een mening over migratie maar over gedragingen als professional", legt ze uit. Ze stelt dat je je bijvoorbeeld kan afvragen of mensen met sympathieën voor het nazigedachtegoed, later pakweg als leerkracht hetzelfde respect aan de dag gaan leggen voor een kind met een beperking als voor een ander kind.



Volgens De Smet is door de 'Pano'-reportage de schijn gewekt dat de betrokken student affiniteit heeft met de opvattingen van Schild & Vrienden, en moet een gesprek nu duidelijkheid brengen of dat echt zo is. Het onderhoud kan leiden tot een vrijspraak of een blaam, en in het slechtste geval tot een uitsluiting. "In het gamma van de tuchtprocedure zit de uitsluiting. Het gesprek moet natuurlijk nog plaatsvinden, maar onze inschatting op dit moment is dat dit niet aan de orde is", aldus De Smet.

Het gesprek zal "zo spoedig mogelijk" plaatsvinden. De Arteveldehogeschool is niet van plan te communiceren over de uitkomst van de procedure omdat het niet om een publieke kwestie gaat.