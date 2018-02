Arrestatieteam federale politie biedt bescherming aan gerechtsdeurwaarder bij aanslaan inboedel landbouwer Tom Vierendeels

24 februari 2018

18u47

Bron: eigen berichtgeving 6 Een arrestatieteam van de federale politie en de lokale politiezone Pajottenland hebben zaterdagvoormiddag bescherming geboden aan een gerechtsdeurwaarder en curator in Oetingen (Gooik). Die laatste twee kwamen ter plaatse om de inboedel aan te slaan van landbouwer Koen V.H. (50) , die op 30 januari door de rechtbank van koophandel failliet verklaard werd.

Rond 6 uur 's ochtends werd er binnengedrongen in de woning, maar er zou niemand zijn aangetroffen. “Zelf lig ik sinds donderdag in het ziekenhuis na een hersenbloeding”, laat Koen V.H. telefonisch weten. “Mijn drie zonen waren ook niet aanwezig. Zij hebben alles vanaf een afstand gevolgd, maar zijn niet tussenbeide gekomen.” Naast een hele hoop landbouwmateriaal werd volgens Koen V.H. ook de inboedel van de woning meegenomen, gaande van bestek en borden tot een diepvriezer en matrassen.

Twee eerdere poging zouden mislukt zijn omdat de landbouwer geen medewerking verleende. De politiemacht was nu ter plaatse omdat de man een kwalijke reputatie heeft bij politie en gerecht. Zo verscheen hij vorig jaar meermaals voor de correctionele rechtbank voor geweld tegen de politie. Maar grootste bekendheid kreeg hij door zijn verdenking in de verdwijningszaak van topvolleyballer Stephen Shittu. Die verdween spoorloos op 6 april 2012 nadat hij bij hem thuis in Oetingen was vertrokken met zijn quad. Ook dat voertuig is nog altijd niet opgedoken. Jarenlang werd de landbouwer hieraan gelinkt, maar hij werd eind vorig jaar officieel buiten vervolging gesteld.

Vorig jaar vond er bij hem ook al een huiszoeking plaats in het kader van een andere verdwijningszaak: die van Meerbekenaar Georges Appelmans (61). Die verdween in 2015 tijdens een wandeltocht, maar werd weken later dood teruggevonden in een waterput in Gooik. Na onderzoek bleek het water in zijn longen niet hetzelfde te zijn als het putwater, waaruit blijkt Appelmans elders verdronk en waarna zijn lichaam in de put werd gedumpt. Ook hier bijten de speurders hun tanden nog altijd op stuk en Koen V. H. werd in deze zaak nooit officieel verdacht.