Arrestaties in Nederland na megavondst cocaïne in Antwerpen Patrick Lefelon TT

28 augustus 2018

17u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Een lading van 3,5 ton cocaîne is afgelopen dagen in de Antwerpse haven gelost en doorgevoerd naar Nederland. De federale gerechtelijk politie (FGP) hield de lading in de gaten tot ze naar de Nederlandse bestemmeling vertrok. Daar zijn de drugs gisteren in beslag genomen. Vijf verdachten werden gearresteerd.

De coke zat verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika, met als eindbestemming een bedrijf in de Nederlandse gemeente Oosterhout. De straatwaarde van de drugs ligt op zeker 150 miljoen euro. Op gezag van het Openbaar Ministerie volgde de Nederlandse politie de container die op een vrachtwagen naar een bedrijventerrein in Oosterhout werd vervoerd.

In de loop van de dag viel de politie dan binnen bij Van Wanrooy Transport in Oosterhout toen de verdachten de container wilden leeghalen. Bij de actie werden het magazijn en het woonhuis van een van de medewerkers doorzocht. Directeur Paul van Wanrooy werd meegenomen voor verhoor, net als een 58-jarige man en 31-jarige vrouw uit Oosterhout.



De 54-jarige Belgische chauffeur van de vrachtwagen werd ook opgepakt. In Woerden werd vervolgens een vijfde verdachte gearresteerd, een 31-jarige Rotterdammer. Op verschillende locaties heeft de politie huiszoekingen verricht. Daarbij zijn onder meer administratie en gegevensdragers in beslag genomen.

Het bedrijf wordt al langer gelinkt aan betrokkenheid bij drugssmokkel. In 2011 werd Paul van Wanrooy met andere verdachten aangehouden na een drugsvangst in de Rotterdamse haven. In een container vol ingeblikte perziken - op een van zijn opslagplaatsen –werd 2.500 kilo cocaïne gevonden. Van Wanrooy werd eind 2013 vrijgesproken door de rechter, omdat de belastende verklaring tegen hem niet geloofwaardig was.

"Pand werd verhuurd"

Financieel directeur Mario Heeren van Van Wanrooy Transport vertelt dat de inval heeft plaatsgevonden in een pand dat weliswaar van het bedrijf is, maar dat op dit moment wordt verhuurd aan derden. Aan wie, wil hij niet zeggen. Hij stelt dat het bedrijf nooit betrokken is geweest bij "enige vorm van drugshandel". "Dat is ook zeker nu niet het geval."

De Landelijke Eenheid bevestigt dat er een inval bij het bedrijf is gedaan. Meer wil de woordvoerder nog niet zeggen. Later op de dag komt de politie met meer informatie.

Dertig ton

De vangst van 3,5 ton is één van de grootste drugsladingen die dit jaar in de Antwerpse haven werd ontdekt. De eerste zes maanden van dit jaar werd al 30 ton drugs onderschept.

In het hele jaar 2017 werd er 39 ton cocaïne in beslag genomen, wat toen een absoluut record was.