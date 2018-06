Arrestaties in Brussel na WK-wedstrijd tussen Portugal en Marokko Silke Vandenbroeck

20 juni 2018

18u18

Bron: Eigen berichtgeving 23 Na de voetbalmatch Portugal - Marokko heeft de politie in Brussel drie personen gearresteerd die voor Marokko supporterden. De drie werden gearresteerd nadat de politie een grote groep supporters had tegengehouden.

Na afloop van de wedstrijd, die door Portugal gewonnen werd met 1-0, trokken een 150-tal supporters naar het stadscentrum. Dat verliep grotendeels in een opperbeste sfeer, maar drie mensen maakten het toch te bont.

"Twee personen werden gerechtelijk gearresteerd voor slagen en verwondingen tegen agenten in de Stalingradlaan. Een derde persoon werd administratief aangehouden voor het provoceren van Portugese supporters", zegt de woordvoerster van de lokale politie. "Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de agenten verwond zijn geraakt. Naast deze feiten was het na de voetbalmatch rustig."