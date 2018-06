Arrestatie RTBF-journalisten aanleiding voor fikse woordenwisseling premier en voorganger TT

21 juni 2018

17u31

Bron: Belga 0 De administratieve aanhouding van een RTBF-ploeg vormde donderdag aanleiding voor een woordenwisseling tussen premier Charles Michel en zijn voorganger Elio Di Rupo (PS). De huidige premier benadrukte daarbij dat hij geen lessen te krijgen heeft over de persvrijheid in ons land, terwijl de vorige premier stelde België progressief een land is geworden waar grenzen worden overschreden.

De premier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kregen tijdens het vragenuurtje in de Kamer vragen voorgeschoteld over de actie van gisteren in het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel. Manifestanten die protesteren tegen de bouw van gesloten woonunits werden daarbij opgepakt, net als een aanwezige ploeg van de RTBF.

Minister Jambon legde uit dat de verantwoordelijken van het centrum aangaven dat de actie onrust onder de bewoners begon te veroorzaken en dat de bouwondernemer had gewaarschuwd voor de risico's omdat actievoerders op de woonunits waren geklommen en de stabiliteit niet verzekerd was. De cameraploeg bleef filmen en opnemen, binnen de perimeter die de politie had ingesteld. Jambon gaf aan dat hun materiaal even in beslag is genomen, zoals de procedure voorziet.

"Niet omdat het journalisten zijn, dat ze regels niet moeten volgen"

Het was pas op het politiekantoor dat de journalisten zich kenbaar hadden gemaakt met hun perskaart, aldus nog de minister. "Het is niet omdat het journalisten zijn, dat ze de regels niet moeten volgen", luidde het. Olivier Maingain (DéFI) vroeg zich daarbij af dat een camera en een logo van de RTBF niet voldoende waren om te zien dat het om een cameraploeg ging.

Voormalig premier Di Rupo maakte van de gelegenheid gebruik om aan te klagen dat de grenzen in ons land progressief worden verlegd. "België was een model op het vlak van mensenrechten en vrijheden. Wat gaat u doen om de eer van ons land te herstellen?", vroeg hij aan premier Michel.

"Fake news"

Die kon de uitval maar matig smaken. Hij herinnerde eraan dat ons land onder premier Di Rupo in het asieldossier ook op de vingers werd getikt over de behandeling van gezinnen met kinderen. "Ik sta ervan versteld dat men dit voorval wil instrumentaliseren", ging Michel voort. Dat een minister uit de Franse gemeenschap in een brief had gesteld dat de arrestatie er kwam in opdracht van de regering, noemde de premier "fake news, een leugen, populisme".

Bovendien merkte Michel op dat ons land in de index van Reporters sans Frontières een plaats was gezakt op het vlak van persvrijheid - van 20 naar 21 - terwijl we nu op de zevende plaats staan. Dat liet Di Rupo niet over zijn kant gaan.

De Europese journalistenvereniging heeft enkele jaren geleden de bedreigingen vanuit het kabinet tegen een RTBF-journalist aangeklaagd, stelde hij. "Ik neem de beslissingen van de vorige regering op mij. U maakte ook deel uit van die regering", besloot de PS'er.