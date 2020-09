Arrestatie in onderzoek naar helikopterkaping Deurne waarbij pilote bedreigd werd Redactie

27 september 2020

09u21

Bron: Belga 88 Er zijn zaterdagavond vier verdachten opgepakt voor de helikopterkaping in Deurne vrijdag, meldt het parket van Antwerpen. De 24-jarige hoofdverdachte uit Tongeren is reeds aangehouden. De onderzoeksrechter beslist in de loop van de dag nog over de aanhouding van de 50-jarige adoptievader van de hoofdverdachte, een 18-jarige uit Bilzen, en een 22-jarige uit Lanaken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Drie mannen hadden een afspraak gemaakt voor een helikoptervlucht boven Brussel. Ze stegen vrijdagnamiddag op de luchthaven van Deurne op. “Eens ze in de lucht waren, werd de 36-jarige pilote bedreigd met een handvuurwapen. Ze werd gedwongen om naar de gevangenis van Vorst en de vrouwenafdeling van de gevangenis Berkendael te vliegen”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “De pilote weigerde en er ontstond een schermutseling in de helikopter.”

Met politiehelikopter naar Melsbroek

De helikopter cirkelde enkele keren boven de gevangenis. Omdat de helikopter niet kon landen op de binnenplaats van de gevangenis, werd koers gezet naar Vlaams-Brabant. In de buurt van een carpoolparking aan N80 in Hélécine landde de helikopter op een veld en zijn de drie verdachten gevlucht. “Onder begeleiding van de politiehelikopter is het toestel afgeleid naar de luchthaven van Melsbroek. De pilote werd er opgevangen door de politie en ze kreeg ook bijstand van de dienst slachtofferzorg.”

Er werd meteen nazicht gedaan in de gevangenissen, maar alle gedetineerden waren nog aanwezig. “Na overleg tussen de verschillende parketten is beslist dat het onderzoek in handen wordt genomen door het parket van Antwerpen. Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van diefstal met geweld in bende met wapenvertoon, deelname aan een criminele organisatie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot ontvluchting”, zegt Kristof Aerts.

Verdachten uit Limburg

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voerde het onderzoek om de verdachten actief op te sporen. De doorbraak in het onderzoek kwam gisterenavond laat. De hoofdverdachte, een man van 24 uit Tongeren, kon gearresteerd worden met de bijstand van de speciale eenheden van de Federale Politie in de buurt van Brussel. Hij was in het gezelschap van zijn 50-jarige adoptievader.

Niet veel later konden ook de twee medeverdachten van hun vrijheid beroofd worden in Limburg. Het gaat om een man van 18 uit Bilzen en om een man van 22 uit Lanaken.

Aanhouding 24-jarige hoofdverdachte

De advocaat van de 24-jarige M.G. uit Tongeren, Tom Van Overbeke, bevestigde zondag dat zijn cliënt in de helikopter zat. “Hij is inmiddels ook verhoord door de politie en de onderzoeksrechter. Die laatste heeft beslist om hem aan te houden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze aanleiding tot de feiten is. Mijn cliënt verleent daaraan zijn volledige medewerking”, aldus advocaat Van Overbeke.

M.G. kwam vorig jaar in het nieuws, omdat hij eind 2019 in de Hasseltse gevangenis trouwde met de van moord verdachte K.A. In december werd zij echter van Hasselt naar de vrouwenafdeling van Vorst-Berkendael overgeplaatst wegens gsm-bezit en verzet tijdens overbrenging naar de strafcel.

Ook de andere verdachten zullen in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen verschijnen. Die zal beslissen over hun aanhouding.