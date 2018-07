Arrestant springt uit raam combi en ontsnapt tijdens ritje van 400 meter mvdb

27 juli 2018

18u04

Bron: Belga 8 Een man die door de onderzoeksrechter in Charleroi net was aangehouden wegens drugshandel, is dinsdagavond erin geslaagd om tijdens de korte overbrenging naar het politiekantoor te ontsnappen. De man sprong met zijn handboeien aan uit een raam van de combi, meldt het parket deze namiddag.

Of het raam openstond wegens het warme weer, werd niet bekendgemaakt.

De man was samen met twee anderen opgepakt in een onderzoek naar handel in heroïne. De drie verschenen dinsdagavond voor de onderzoeksrechter en werden aangehouden. Hij slaagde er tijdens de korte rit van het justitiepaleis naar het politiekantoor te ontsnappen. De afstand tussen het gerechtsgebouw en het politiekantoor bedraagt slechts 400 meter. Bedoeling was om de drie vanaf daar over te brengen naar de gevangenis van Jamioulx.

De ontsnapte man is nog steeds voortvluchtig en wordt opgespoord. De raadkamer heeft zijn aanhouding bevestigd, ook als is hij momenteel op de vlucht. Ook de twee andere verdachten blijven voorlopig vast.