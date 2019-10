Arrestant krijgt hartaanval in politiekantoor in Luik

29 oktober 2019

Bron: Belga

Een man is vandaag overleden nadat hij op 19 oktober een hartaanval had gekregen in het politiebureau van Luik. Hij was opgepakt omdat hij op zijn knieën in het midden van de straat zat. De man was onder invloed van drugs. Dat berichtten de kranten van Sudpresse. De politie wil niet in detail treden over het incident.