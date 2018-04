Aron Berger na zijn korte passage bij CD&V: "Hand geven aan een vrouw was nooit een optie" kv

19 april 2018

21u05

Bron: Belga 28 Aron Berger was nooit van plan om vrouwen - al dan niet in het kader van zijn functie - een hand te geven. Dat zei hij vandaag in een interview met Terzake. "Een hand geven aan één vrouw gaat mij 2.500 stemmen kosten. Dat was niet de oplossing."

Aron Berger zou een plaats krijgen op de Antwerpse CD&V-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Zou, want Berger, een chassidische jood, besliste gisteren van die kandidatuur af te zien. Niet iedereen was even gelukkig met zijn plaats op kieslijst, onder meer omdat hij had verklaard dat hij vrouwen om religieuze redenen geen hand kon geven. Ook de CD&V-top, bij monde van minister Hilde Crevits en Kamerlid Hendrik Bogaert, reageerde afwijzend.

Ik was een beetje in een hoek gezet. Maar als je ergens voor staat en een punt hebt, heb je een punt. Aron Berger

De partij, Antwerps lijsttrekker en federaal minister Kris Peeters op kop, pleegde spoedoverleg met Berger, waarna Peeters verklaarde dat hij ervan uitging dat Berger de uitgestoken hand van een vrouw "buiten zijn gemeenschap" niet zou weigeren. Maar Berger ontkent dat daar ooit afspraken over zijn gemaakt. "Een hand geven aan één vrouw zal mij 2.500 stemmen kosten, heb ik toen geantwoord", zei hij vanavond in Terzake. "Ik was een beetje in een hoek gezet. Maar als je ergens voor staat en een punt hebt, heb je een punt. Ik besefte dat een hand geven aan een vrouw niet de oplossing was, en zag het niet meer zitten."

Bij ons zeggen ze, als je niets doet, loopt er ook niets fout. Aron Berger

Over zijn veroordeling voor diefstal wilde Berger ook een en ander rechtzetten. "Ik heb een bejaarde persoon geholpen. Hij moest dialyse starten, de kostprijs liep op maar hij was niet in orde met de mutualiteit. Ik heb die kosten dan betaald en in onderling overleg later terug van zijn rekening gehaald. Maar ik had daar geen bewijs van, dus toen hij overleed kwamen er klachten van erfgenamen", verklaarde hij. "Bij ons zeggen ze, als je niets doet, loopt er ook niets fout."

