Aron Berger blijft politieke ambities koesteren, maar "blijkbaar zijn wij joden nog niet welkom genoeg" Tessa Rens rvl

19 april 2018

09u55

Bron: VTM Nieuws, VRT NWS 248 Antwerpen is niet klaar voor een orthodoxe jood in de gemeenteraad. Dat zegt Aron Berger in een interview met radiozender Joe, in een eerste reactie na de heisa van gisteren. Berger kondigde aan dat hij zijn kandidatuur voor de Antwerpse CD&V intrekt. Toch bergt de chassidische jood zijn politieke ambities niet op.

“Het blijkt dat wij nog niet voldoende geïntegreerd zijn en misschien nog niet genoeg welkom zijn in België”, zegt Berger. “Zolang wij in Antwerpen in onze gesloten kring blijven, is er geen enkel probleem. Maar buitenkomen ligt nog iets moeilijker.”

Berger zegt ook dat hij nog nooit problemen heeft gehad met het feit dat hij vrouwen de hand niet schudt, ook niet in het zakenleven. “Dat wordt ons als kind aangeleerd en het is iets dat wij voor de rest van ons leven respecteren. Het is niet omdat ik nu in de politiek ga, dat dat plots moet veranderen.”

Ondanks de polemiek waarin Berger de afgelopen dagen belandde, bergt de chassidische jood zijn politieke ambities nog niet op. "Ik heb altijd al politieke ambities gehad", zo verklaarde hij in het VRT-radioprogramma De Ochtend. Berger verwacht wel niet dat het voor de lokale verkiezingen van dit najaar nog zal lukken "om ergens binnen te raken".

Hoewel hij CD&V-lijsttrekker Kris Peeters niets verwijt, lijkt Berger voor zichzelf geen toekomst meer te zien bij CD&V. "Ik Ik wil geen tijd verspillen met dingen die niets opbrengen", zei hij.

N-VA-lijsttrekker en burgemeester Bart De Wever betreurde woensdag dat de joodse gemeenschap te kijk was gezet. "Ik denk dat hij voor een groot deel gelijk had en dat hij hiermee wel een beetje gewonnen heeft", stelt Berger, gepolst naar een reactie. Volgens hem zijn er "veel overeenkomsten tussen de N-VA en de joodse gemeenschap", maar ook met andere partijen. "Mensen zijn mensen en zolang we kunnen overeenkomen, is er voor ons geen probleem."