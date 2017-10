Arnaud Modaffari (24) sinds vrijdag vermist 19u36

Bron: Federale Politie 0 Federale Politie De 24-jarige Arnaud Modaffari is sinds vrijdag 6 oktober vermist. Hij werd die dag tussen 11.00 uur en 11.30 uur voor het laatst gezien in de bus 4 van de TEC in de richting van Namen, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Arnaud is ongeveer 1m75 lang en slank gebouwd. Hij heeft kort kastanjebruin haar en een beginnende baard. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een grijs hemd, een oranje sweat met kap met blauwe opschriften en grijze sneakers.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.