Armoedebarometer kleurt donkerrood: “680.000 Vlamingen leven in armoede” kg haa

13 november 2019

12u53

Bron: Belga 396 De twaalfde Armoedebarometer staat in het rood. Dat zegt Decenniumdoelen (DCD), het platform van armoedeorganisaties, middenveld, vakbonden en mutualiteiten, dat de barometer opstelde. "Deze twaalfde barometer is onthutsend voor het Vlaamse en federale beleid", zegt Jos Gheysels, voorzitter van DCD, vandaag bij de presentatie.

Deze regering is blijkbaar vergeten dat alle armoedecijfers in het rood staan, zegt Decenniumdoelen. Enkele cijfers die de organisatie vandaag aanhaalde: 10,4 procent van de bevolking leeft in armoede. Dat wil zeggen 680.000 Vlamingen, ofwel de helft van de provincie Antwerpen. De wachtlijsten voor sociale woningen blijven aangroeien tot 154.000 wachtenden. De voedselbanken breken alle records; 160.000 mensen vroegen een voedselpakket.

“Amper beleid”

Nog: het aantal leefloners gaat de hoogte in tot meer dan 41.000 Vlamingen. Volgens Kind & Gezin groeit één op de zeven kinderen jonger dan drie jaar op in kansarmoede, of in een gezin in kansarmoede. De uitstroom zonder diploma stijgt opnieuw. De klachten inzake discriminatie en racisme blijven stijgen. En ook de leefkosten, onder andere energie en openbaar vervoer, gaan opnieuw de hoogte in, enz.



Ondanks de negatieve cijfers, negeert de Vlaams regering al deze rode lichten, zegt Jos Gheysels, voorzitter van Decenniumdoelen. De nieuwe Vlaamse regering sprak tijdens haar eerste persconferentie het woord armoede niet uit, voegt hij nog toe. En ook het regeerakkoord bevat volgens DCD weinig opbeurende woorden voor mensen in armoede. “Er is amper beleid voor eenoudergezinnen, voor huurders, mensen met een migratieachtergrond of werklozen, integendeel, er zijn meer bestraffende en structurele maatregelen.”

Het is tijd dat Vlaanderen en België hun verantwoordelijkheid nemen Jos Gheysels, voorzitter van Decenniumdoelen (DCD)

Trucs van de overheid

Het akkoord is bovendien een opsomming van maatregelen om de eigen verantwoordelijkheid te verbergen, zegt de DCD-voorzitter. Volgens Gheysels gebruikt de regering daarvoor verschillende ‘trucs’. Zo bevat het regeerakkoord voor het eerst geen te behalen doelstellingen. “Toen er wel nog doelstellingen in stonden konden wij aan het einde van de rit zeggen, ‘beste mensen van de regering, jullie hebben deze doelstellingen niet gehaald, maar dit keer zijn die er dus simpelweg uit gehaald. Wie geen doelen heeft, hoeft die ook niet te halen.”

Een tweede truc die volgens Gheysels de regering hanteert, is dat cijfers die er niet zo goed uitzien, worden gemaskeerd. “Zo heeft men het nu over reële armoede en verwijst men naar de referentiebudgetten. Wachtlijsten voor de woningbouw gaat men dan weer ‘uitzuiveren’.”

Goede vs slechte armoede

Gheysels laakt ook wat hij noemt het 18e en 19e eeuwse model van armoedebestrijding, waarbij goede en slechte armoede tegen elkaar worden uitgespeeld. “De goede zijn daarbij ‘diegenen die het nodig hebben’ , de slechte de ‘profiteurs’, die sancties en beperkingen krijgen opgelegd.” Dat beeld staat volgens DCD ver van de werkelijkheid.

“Armoede vraagt om een verantwoordelijk beleid”, zegt Decenniumdoelen. Het beleid moet volgens de organisatie inzetten op huisvesting, inkomen, gezondheid en bereikbaarheid. “En het vraagt een herverdeling, waardoor alle groepen kunnen participeren aan de samenleving”, zegt Michel Debruyne van DCD. “Het is tijd dat Vlaanderen en België hun verantwoordelijkheid nemen.”