Exclusief voor abonnees Armoede in tijden van corona: “Mijn man werd verliefd op een ander, ik werd ziek en toen ging het restaurant waar ik werk failliet. Nu moet ik naar de voedselbank” Inge Bosschaerts

28 september 2020

17u31 14 Bijna 1 miljoen Vlamingen leven vandaag in armoede. En door de coronacrisis zullen daar naar schatting nog eens 200.000 bij komen. “Tot vier jaar geleden gingen mijn man en ik twee keer per jaar op reis, samen met onze drie kinderen.” Wij spraken met An, een alleenstaande moeder. “Pas toen mijn spaargeld helemaal op was, durfde ik naar het OCMW stappen. Ik ben 48 jaar, wie gaat mijn nog aanwerven?”

“Tot vier jaar geleden gingen mijn man en ik twee keer per jaar op reis, samen met onze drie kinderen. In de paasvakantie een vliegreis naar het buitenland, in de zomervakantie een weekje naar zee. Wij waren zeker en vast niet rijk, maar ook niet arm. We waren heel gewoon, en in mijn hoofd zouden we dat ook altijd blijven.” Vandaag krijgt An (48) uit Zandhoven een werkloosheidsuitkering, is ze voor het eten dat ‘s avonds op tafel komt aangewezen op de voedselbank en hoopt ze dat haar kinderen straks nog in hun winterkleren van vorig jaar passen, want geld voor nieuwe kledij is er niet.

