Armen stappen voortaan in groep naar de rechter IB

05 juli 2018

05u38

Bron: Belga 0 Het Netwerk tegen Armoede, dat een zestigtal Vlaamse en Brusselse armoedeorganisaties verenigt, zal voortaan in naam van groepen gedupeerden in armoede naar de rechter kunnen stappen. Dat schrijft De Standaard vandaag.

Een incassobureau dat bij een schuldinning 10 euro te veel aanrekent. Of een krediet­verstrekker die onvoldoende informeert over de risico's. Voor personen met beperkte middelen is de drempel erg hoog om bij zulke schendingen van hun consumentenrechten naar de rechter te stappen. Zo wegen de kosten haast nooit op tegen de baten, terwijl de nadelige gevolgen van zulke inbreuken voor hen relatief groter zijn dan die voor gemiddelde burgers.

Class action

Maar het Netwerk tegen Armoede kan nu dus in naam van groepen gedupeerden in armoede naar de rechter stappen. Minister van Economie Kris Peeters erkende het als vereniging die een zogenaamde vordering tot collectief herstel of 'class action' kan instellen. Tot nu toe heeft alleen de consumentenorganisatie Test Aankoop zulke rechtsvorderingen aangespannen.

Els Vandensande, juriste bij het Netwerk, spreekt van een "belangrijke stap". "Het versterken van toegang tot justitie is een essentieel middel in de strijd tegen armoede."