Armeens meisje (8) heeft “psychische problemen” door opsluiting in Steenokkerzeel, bevestigt kinderpsychiater kg

30 januari 2019

14u08

Bron: Belga 0 Anna-Maria Khmoyan (8), het Armeense meisje dat met haar gezin al drie weken opgesloten is in het terugkeercentrum 127 bis in Steenokkerzeel, ondervindt psychische problemen van haar verblijf daar. Dat blijkt uit het verslag van de kinderpsychiater, dat De Morgen kon inkijken.

Een kinderpsychiater heeft Anna-Maria onderzocht in Steenokkerzeel. Hij stelde het begin vast van "een narcistische destabilisatie en identiteitsdestabilisatie alsook de tekenen van een onzekerheid (onveiligheid) van het kind". Die problemen zullen alleen nog toenemen, naarmate de opsluiting langer duurt, klinkt het. Volgens advocaat Bruno Soenen heeft het meisje nachtmerries, kan ze moeilijk inslapen en is ze angstig.



Het psychiatrisch verslag staat in schril contrast met de conclusie van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat Anna-Maria en haar tweejarig zusje geen schade ondervinden van hun verbleef in het gesloten asielcentrum.

Drie weken opgesloten

Het gezin Khmoyan verblijft al tien jaar in ons land. Een asielaanvraag werd afgewezen, en bij een poging tot uitwijzing in 2014 sloeg het gezin op de vlucht. Het gezin zit intussen ruim drie weken opgesloten in Steenokkerzeel. Morgen doet de rechtbank van Antwerpen uitspraak over het verzet dat DVZ heeft aangetekend tegen de opschorting van de uitwijzing die vorige week werd toegekend.