Armeens gezin met twee kindjes blijft opgesloten in Steenokkerzeel kv

28 januari 2019

17u10

Bron: Belga 0 Het Armeense gezin Khmoyan uit Borgerhout blijft opgesloten in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. De raadkamer in Antwerpen heeft hun verzoek tot invrijheidstelling vandaag afgewezen, meldt hun advocaat Bruno Soenen.

De Khmoyans, een gezin met twee dochtertjes van twee en acht jaar, werden op 8 januari opgepakt en overgebracht naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Hun aanvraag tot regularisatie is geweigerd en ze hebben een uitwijzingsbevel gekregen. Hun advocaat heeft daartegen beroep aangetekend. Hij vocht ook hun opsluiting aan bij de raadkamer, maar ving daar maandag bot.

De ouders kwamen in 2009 naar België en beide kinderen werden hier geboren. Kinderrechtencommissaris Bruno Van Obbergen liet eerder al in Gazet van Antwerpen optekenen dat hij niet te spreken was over de opsluiting van het gezin. Hij vond ook dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het dossier zeer gebrekkig had afgehandeld, zonder rekening te houden met het belang van de kinderen.



Basisschool De Reuzenpoort in Borgerhout, waar het 8-jarige dochtertje Anna-Maria school loopt, vindt het onmenselijk dat het gezin wordt teruggestuurd en startte allerlei acties, waaronder een petitie tegen hun uitwijzing.