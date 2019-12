Arme kinderen slikken meer antidepressiva en belanden vaker in de psychiatrie AW

21 december 2019

07u39

Bron: Belga 7 Kinderen in armere gezinnen nemen vaker antidepressiva dan kinderen in rijke gezinnen. Ze belanden ook vaker in een psychiatrisch ziekenhuis, zo blijkt uit een nieuwe studie van het socialistisch ziekenfonds waarover de VRT en De Morgen berichten.

Het socialistisch ziekenfonds bestudeerde de medische gegevens uit 2017 van bijna een half miljoen kinderen in zijn ledenbestand en maakte de vergelijking tussen kinderen uit armere en rijkere gezinnen.

In die laatste groep bleek 1 op 200 in de loop van een jaar medicijnen tegen depressie en psychose te nemen. In armere gezinnen met recht op verhoogde tegemoetkoming was dat 1 op 100, of zowat de helft meer. Kinderen uit armere gezinnen belanden ook veel vaker in een psychiatrisch ziekenhuis. 1 op 200 wordt opgenomen, terwijl dat in rijkere gezinnen om 1 op 400 kinderen gaat.

De cijfers maken niet duidelijk of kinderen in armere gezinnen werkelijk vaker met psychische problemen kampen. Het zou ook kunnen dat armere ouders makkelijker naar geneesmiddelen grijpen voor hun kinderen, of niet het geld en de tijd hebben om te investeren in therapie bij een psycholoog.

Duidelijke kloof

Topman Paul Callewaert van het ziekenfonds spreekt van "zorgwekkende cijfers". "Het is niet alleen slecht gesteld met het mentaal welbevinden van onze kinderen. Maar we zien ook een duidelijke kloof in mentale gezondheid tussen armere en rijkere kinderen. En de kiem daarvan wordt gelegd van in de wieg."