Armand De Decker verdacht van corruptie in Kazachgate-zaak, eigen partij vraagt ontslag TTR TT

07 mei 2018

10u23

Bron: Belga 0 Minister van Staat en oud-senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) is door het gerecht in Bergen in verdenking gesteld wegens "ongeoorloofde beïnvloeding" in het dossier Kazachgate. Dat schrijft De Standaard vandaag op zijn website. MR-voorzitter Olivier Chastel vraagt dat De Decker al zijn politieke functies neerlegt, zoniet wordt hij uit de partij gezet.

Een raadsheer-onderzoeksrechter in Bergen meent dat er genoeg aanwijzingen zijn dat de voormalige Senaatsvoorzitter in 2011 en 2012 aan ongeoorloofde politieke lobbying heeft gedaan om de wet op de verruimde minnelijke schikking te laten goedkeuren op maat van miljardair Patokh Chodiev en twee van diens zakenpartners. De Decker kreeg voor zijn diensten 740.000 euro van Chodiev en co. Zelf blijft De Decker beweren dat hij in de Kazachgate-zaak enkel heeft gewerkt als advocaat van Chodiev en dat de 740.000 euro zijn honorarium waren.

Olivier Delmarche, raadsheer bij het hof van beroep in Bergen, stelde Armand De Decker heel recent in verdenking wegens "ongeoorloofde beïnvloeding". Dat is een vorm van corruptie waarbij een ambtenaar "tegen betaling zijn invloed gebruikt om de overheid tot een handeling aan te zetten". In dit geval zou De Decker zijn politieke invloed hebben aangewend voor de belangen van Chodiev te dienen.

Dat De Decker in verdenking is gesteld, betekent dat hij op het eind van het onderzoek voor de raadkamer moet verschijnen. Die moet dan op haar beurt beslissen of hij naar de rechtbank wordt verwezen.

De Decker was sinds 2006 tot vorig jaar burgemeester van Ukkel, maar moest toen opstappen. Nu eist MR-voorzitter Olivier Chastel dat hij ook zijn functie als gemeenteraadslid neerlegt.

C ommerciële deal

In de onderzoekscommissie Kazachgate werd duidelijk dat kringen binnen het Elysée in de aanloop naar de goedkeuring van de zogenaamde afkoopwet een team advocaten hadden samengesteld om de gerechtelijke problemen van Chodiev en co in ons land van de baan te helpen. Dat zou een voorwaarde zijn geweest om een commerciële deal tussen Parijs en Astana te helpen smeden.

De Decker maakte deel uit van dat team. Hij ging zelfs langs bij toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) thuis en op diens kabinet om over het gerechtelijk dossier te praten. In haar eindverslag stelt de onderzoekscommissie de deontologie van De Decker in vraag. Hij "heeft van zijn positie als ondervoorzitter van de Senaat gebruikgemaakt om er voordeel uit te puren voor zijn werkzaamheden als advocaat. Dat was het geval toen hij de toenmalige minister van Justitie, de heer Stefaan De Clerck, zowel thuis als op diens kabinet heeft bezocht zonder op voorhand te melden dat hij optrad namens de heren Patokh Chodiev, Alijan Ibragimov en Alexander Masjkevitsj."

De Decker heeft de toenmalige baas van de Staatsveiligheid, Alain Winants, ooit verzocht om de gsm die hij in Parijs verloren was op te sporen. Ook dat vindt de commissie "deontologisch onaanvaardbaar"