Armand De Decker krijgt straks staatsbegrafenis in Ukkel IB

20 juni 2019

04u17

Bron: Belga 1 Minister van Staat Armand De Decker krijgt vandaag een staatsbegrafenis in de Sint-Pieterskerk in Ukkel. De Decker, die jarenlang burgemeester van Ukkel was, overleed vorige week woensdag op 70-jarige leeftijd.

Minister van Staat en voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker krijgt een staatsbegrafenis, wat betekent dat de Belgische driekleur over zijn kist zal hangen en een militaire muziekkapel de nationale hymne zal spelen. Er worden heel wat prominente politici verwacht, net als een vertegenwoordiger van de koning.

Rouwregister

De plechtigheid begint om 11 uur in de Sint-Pieterskerk in Ukkel. Van half negen tot kwart over tien 's morgens kan wie dat wil nog terecht in de raadzaal van het Ukkels gemeentehuis voor een laatste groet aan De Decker. Daar ligt ook het rouwregister. De plechtigheid wordt geleid door monseigneur Jean Kockerols. Het einde is voorzien rond 13 uur.

De pers mag niet aanwezig zijn in de kerk. Wie de plechtigheid buiten wil volgen, kan terecht op het Sint-Pietersvoorplein.