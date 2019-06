Armand De Decker (70) krijgt donderdag een staatsbegrafenis tvc

14 juni 2019

18u20

Bron: Belga 0 Voormalig senaatsvoorzitter Armand De Decker, die afgelopen woensdag op 70-jarige leeftijd overleed, krijgt volgende week donderdag om 11 uur een staatsbegrafenis in de Sint-Pieterskerk in zijn woonplaats Ukkel. Dat meldt Binnenlandse Zaken. De Decker was minister van staat.

Een staatsbegrafenis is voorbehouden voor belangrijke leden van de koninklijke familie, zittende ministers en parlementsvoorzitters en voor de ministers van staat. Sommige ministers van staat, zoals Hugo Schiltz (VU) of Karel Van Miert (sp.a), weigerden het voorrecht. Bij een staatsbegrafenis wordt de Belgische driekleur over de kist van de overledene gehangen en speelt een militaire muziekkapel de nationale hymne.