Argenta vraagt klanten bankgegevens te mailen en verbijstert privacy-experts: "Te gek voor woorden" kg

05 april 2018

19u34

Bron: Eigen berichtgeving 8 Argenta krijgt het zwaar te verduren: nadat de bank al drie dagen kampt met technische problemen, kreeg het nu ook kritiek vanwege een van de tijdelijke oplossingen die het voorstelde. Klanten die een dringende overschrijving wilden uitvoeren, werden uitgenodigd om hun bankgegevens door te mailen. Geen goed idee, zo blijkt. De bank kreeg meteen de wind van voren van privacy-experts.

Al sinds dinsdag zijn de online platformen van Argenta onbereikbaar: zowel de app en als de onlinebanking-website zijn offline. Om klanten toch verder te helpen, stelde Argenta daarom maatregelen voor om dringende overschrijvingen te verrichten.

Naast langs te gaan in een bankkantoor en te bellen werd klanten aangeraden om een mail te sturen met daarin hun naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer en overschrijvingsgegevens. Ook werd om een handtekening gevraagd.

De 'oplossing' stootte meteen op veel kritiek op Twitter. Je persoonlijke informatie en bankgegevens opsturen via mail, is vragen om problemen, luidde de boodschap.

Hallo @argenta, dit vraagt toch om problemen ?!? #Argenta #phishing #dtv pic.twitter.com/JfuA1QIc8u Stefaan Vermeulen(@ svermeulen) link

"Deel nooit zulke gevoelige gegevens per mail"

"Klanten mogen nooit zulke gevoelige gegevens delen via mail," beaamt Matthias Dobbelaere, ICT-jurist bij deJuristen. “Een mail kan immers gekaapt worden, waardoor je gegevens in verkeerde handen kunnen komen. Bovendien is het niet duidelijk wie de mailbox bij Argenta beheert, en hoeveel mensen toegang hebben tot je gegevens.”

Dobbelaere wijst daarnaast op het gevaar van een datalek. “Als Argenta bijvoorbeeld wordt gehackt, dan kan het zijn dat de mails die naar hen werden verstuurd ook worden gestolen.”

Dit is te gek voor woorden. Argenta-klanten: doe dit niet vooral *niet*. Je weet nooit waar je data uiteindelijk terechtkomt. https://t.co/X6aetD2gQg Matthias Dobbelaere(@ deJuristen) link

Phishing-mails

Dat Argenta voorstelt om bankgegevens te mailen, is vooral verrassend vanwege de mogelijke verwarring met phishing-mails, aldus Dobbelaere. Fraudeurs maakten ook deze week handig gebruik van de technische problemen rond de bank om mails uit te sturen waarin gevraagd werd om bankgegevens. Die mails zijn vaak amper te onderscheiden van de officiële communicatie van de bank.

Ook de "security checks" en de belofte "de klant op te bellen" nadat ze een mail hadden gestuurd, kon de ongerustheid niet wegnemen. Want kon dan niet elke fraudeur zich voordoen als Argenta-bankbediende en willekeurig mensen opbellen om hun gegevens te vragen? "Heerlijk om zo phishing in de hand te werken", klonk de kritiek.

Dus ik bel nu willekeurig mensen op om te zeggen dat ik van Argenta ben, zeg hen om als security check hun gegevens te herhalen + bedrag om zeker te zijn dat het overeenkomt met hun mail. Vroeg of laat heb ik prijs hoor. Heerlijk om zo phishing in de hand te werken. 👍👍👍 Baroudeur(@ WoesteWasbeer) link

Geschrapt

Argenta heeft de mogelijkheid om een overschrijving via mail te verrichten inmiddels geschrapt op hun website. In de plaats daarvan worden klanten aangeraden om langs te gaan in een Argenta-kantoor of te bellen.

Tweeps die bij @argenta zijn

Kunnen jullie even een foto van jullie bankkaart sturen en jullie geboortedatum erbij zetten?

Ik ga even jullie internetproblemen oplossen.

Ga het zeker niet voor slechte doeleinden gebruiken...🙄 pic.twitter.com/dK53IqFyZp Saïd Bataray(@ SaidBataray) link

Waar kon ik weer snel iemand zijn gegevens terugvinden een een email adres aanmaken? #argenta pic.twitter.com/CRjhpyW5De Serge van Ginderachter(@ svg) link