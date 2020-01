Argenta houdt 27 automaten gesloten na reeks plofkraken IB

15 januari 2020

05u31

Bron: Belga 0 Na de plofkraken van 2,5 maanden geleden zijn nog altijd 27 Argenta-bankautomaten gesloten. Wellicht blijven die dicht. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Na enkele zware plofkraken nam Argenta in oktober de moeilijke beslissing alle bankautomaten te sluiten. Na een eerste risicoanalyse werd eind november ruim de helft van de bankautomaten weer geactiveerd. Vandaag zijn nog 27 automaten gesloten. Dat is 7 procent van de 364 toestellen in de 460 Argenta-kantoren.

Bij sommige kantoren bleek uit de risicoanalyse dat een heropening niet opportuun is, omdat er een te groot risico is op schade of gewonden bij een nieuwe overval. Maar ook sommige kantoorhouders, die soms boven hun bankkantoor wonen, hebben aangegeven dat ze de automaat niet weer willen herstarten.

