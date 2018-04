Argenta hoopt alle problemen met nieuwe platform vandaag op te lossen, bank onderzoekt schadevergoedingen TT

04 april 2018

08u43

Bron: Belga 12 Argenta gaat ervan uit dat de problemen met het nieuwe bankplatform vandaag van de baan zullen zijn. Dat zegt een woordvoerster van de bank. De app en website van de bank lagen de voorbije dagen plat. Intussen bekijkt de bank ook of gedupeerde klanten kunnen worden vergoed.

De problemen bij Argenta ontstonden na de installatie van een nieuw bankplatform in het paasweekend. De herstart na het weekend liep niet van een leien dakje. Zo waren er vertragingen in de verwerking van stortingen, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor sommige klanten werden geconfronteerd met de boodschap "ontoereikend saldo" bij een betaling of een geldafhaling. De app en website werden uitgeschakeld.

Er is de hele nacht gewerkt om een oplossing te vinden, klinkt het. Internetbankieren heeft de hele nacht gewerkt. Dat wordt echter weer uitgeschakeld, om voorrang te geven aan de kantoren en het betalingsverkeer.

In de loop van de ochtend wordt normaal het internetbankieren weer opgestart. Als laatste wordt ook weer de app opgestart. "Alle problemen zouden normaal vandaag opgelost moeten zijn", aldus de woordvoerster.

Intussen bekijkt Argenta hoe klanten die schade hebben geleden, kunnen worden vergoed. "Als klanten bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat ze bepaalde overschrijvingen niet hebben kunnen uitvoeren", legt de woordvoerster uit. Automatische overschrijvingen zijn steeds doorgegaan, aldus nog de bank.