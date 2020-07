Argenta getroffen door digitale plofkraak: geldautomaten van andere banken blijven beschikbaar ADN

06 juli 2020

14u54

Bron: Belga 1 De grootbanken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC lieten maandag alvast weten dat hun geldautomaten beschikbaar blijven. De meeste geldautomaten in ons land blijven gewoon beschikbaar, ook na de berichten over "digitale plofkraken" bij Argenta . De bank sloot daarop uit voorzorg 144 automaten af, maar bij de andere banken lijkt zo'n ingreep niet nodig, zo blijkt uit een rondvraag.

"Wij brengen ons automatenpark regelmatig up-to-date en hebben verouderde toestellen inmiddels uit circulatie genomen. Onze klanten hebben dus geen hinder ondervonden", klinkt het bijvoorbeeld bij KBC.



En bij BNP Paribas Fortis: "Wij ondernemen vandaag geen actie om onze geldautomaten af te zetten. Zij zijn beveiligd.”

Waakzaam

ING laat weten dat het de voorbije jaren al een hele reeks beveiligingsmaatregelen nam voor zijn bankautomaten, "ook om ons tegen dit soort van inbraakpogingen te wapenen", aldus de bank. "Het spreekt voor zich dat wij extra aandachtig en waakzaam zijn naar aanleiding van dit voorval. De bankautomaten gebruikt door ING zijn evenwel van een ander type dan deze gebruikt door Argenta. Er werden geen automaten van ING buiten werking gesteld.”

Ook Belfius zegt een ander type automaten te gebruiken. "Daarbij zijn dit soort digitale plofkraken niet mogelijk", aldus een woordvoerster. "Wij zien op basis van deze digitale plofkraak geen noodzaak om automaten uit te schakelen.”

Voorts blijven ook de geldautomaten van bpost momenteel beschikbaar, zegt dat bedrijf.

Nieuwe manier

De pogingen tot hacking van geldautomaten zullen zeker ter sprake komen op het interbankenoverleg, voegt ING nog toe.

"De digitale plofkraak is een nieuwe manier van aanvallen op geldautomaten, waarmee we eerder in België nog niet vertrouwd waren", komt bankenfederatie Febelfin maandag ook nog eens op het voorval terug. "De politie en het gerecht onderzoeken dit voorval nu."