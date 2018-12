Argenta beste bank, ondanks pannen Redactie

01 december 2018

00u00 1

Argenta is net als vorig jaar door meer dan 34.000 bezoekers van Spaargids.be, HLN.be, demorgen.be en lesoir.be en onderzoeksbureau ivox uitgeroepen tot Bank van het Jaar. Dat de Antwerpse spaarbank in het voorjaar kampte met zware IT-problemen, waardoor online bankieren haast onmogelijk was, kon de tevredenheid duidelijk niet drukken.

• Johan Van Geyte •

Beste bank algemeen

1. Argenta

2. AXA

3. Nagelmackers

Dat Argenta zichzelf opvolgt als algemene winnaar, heeft de bank vooral te danken aan haar goede score bij de 55+’ers. Mochten alleen de jongere leeftijdscategorieën hun appreciatie uitgedrukt hebben, dan was AXA met de trofee aan de haal gegaan. De winst is opvallend omdat de klanten van Argenta tijdens de paasperiode dagenlang niet of nauwelijk online konden bankieren, omdat de invoering van een nieuw informaticasysteem in de soep draaide. «Onze klanten hadden begrip. Ze oordeelden dat zoiets nu eenmaal kan gebeuren en dat het van voorbijgaande aard was», zegt topman Marc Lauwers. «Wij scoren wellicht goed omdat we al jaren een consistent verhaal vertellen (een beperkt, eenvoudig gamma aan spaar- en beleggingsproducten zonder hoge kosten, red.). Onze klanten weten wat ze van ons mogen verwachten. Bovendien hechten wij veel belang aan persoonlijk contact. Onze kantoren verdienen dan ook een pluim. Dat we het vooral goed doen bij 55+’ers, verbaast me niet. Dat zijn meestal mensen die ons al zeer lang trouw zijn en met wie we goede relaties hebben. We proberen niettemin ook beter te scoren bij de jongere generatie. Daarom steken we een tandje bij op het digitale vlak. De voorbije maanden hebben we al een stukje van de weg afgelegd, maar we hebben nog een inhaaloperatie te doen.»

Beste kantorennet

1. AXA

2. Argenta

3. Nagelmackers

Beste online platform

1. AXA

2. BinckBank

3. Nagelmackers

AXA Bank mag ook twee awards op de schouw zetten: die voor het beste kantorennetwerk en het beste onlin platform. «Een bevestiging van de sterkte van ons netwerk en onze systemen», reageert directievoorzitter Peter Devlies. «Een goed lokaal contact is toch nog altijd belangrijk, zelfs in deze tijden van digitalisering. Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, winnen de mensen graag het advies in van iemand die ze kennen. Een hypothecair krediet mag bijvoorbeeld iets eenvoudigs zijn voor de bank, voor de consument is dat niet het geval. Op die cruciale momenten speelt de nabijheid van een kantoor een belangrijke rol.»

Dat AXA Bank sinds vorig jaar al 50 kantoren sloot, had geen impact op de score. «Het sluiten van kantoren is niet in tegenspraak met onze visie», benadrukt Devlies. «Vroeger was een kantoor belangrijk voor het uitvoeren van dagelijkse bankverrichtingen. Dat is vandaag anders. Nu is het vooral belangrijk op kritische momenten. En dan moet een kantoor wel nabij liggen, maar niet vlak om de hoek.»

De prijs voor het online platform dankt AXA volgens Devlies aan de eenvoud ervan. «Iets zo simpel mogelijk maken voor de klant is vaak het moeilijkste wat er is. We willen ons platform niet overladen met toeters en bellen.»

Beste beleggingsbank

1. BinckBank

2. Lynx

3. MeDirect

Meest innovatieve bank

1. BinckBank

2. AXA

3. Bolero

Ook BinckBank sleept twee prijzen in de wacht. Net als vorig jaar kroont de instelling zich tot beste beleggingsbank. «Wij blijven werken aan ons handelsplatform, dat we zo laagdrempelig mogelijk willen maken», zegt Stijn Ceelen, die de Belgische tak van de Nederlandse bank leidt. «Zo kan de klant op eender welk moment zijn beleggingsportefeuille raadplegen. Hij hoeft niet te wachten op een maandelijks rapport. Voor cliënten die hun beleggingen door ons laten beheren, hebben we een systeem ontwikkeld waardoor ze geen beurstaksen moeten betalen.»

BinckBank durft ook verrassend uit de hoek te komen. «Zo organiseerden we een wedstrijd waarbij we onze klanten uitdaagden om het tegen ons op te nemen, en het rendement te vergelijken tussen zelf beleggen en het laten doen door de bank.» Een wedstrijd die overigens uitdraaide in het voordeel van de bank.

Beste spaarbank

1. Santander Consumer Bank

2. MeDirect

3. Rabobank.be

Santander Consumer Bank wordt beloond voor de hoogrentende spaarrekeningen die ze in de markt zette. De Vision-spaarrekening levert een basisrente van 0,30% en een getrouwheidspremie van 0,10% op, de Vision+-rekening biedt een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,65%. Toch was de overwinning geen evidentie. Santander scoorde vooral goed bij mannen en Nederlandstaligen. Vrouwen en Franstalige Belgen hadden dan weer de hoogste waardering in petto voor Rabobank.be.