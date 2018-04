Argenta-app opnieuw beschikbaar, internetbankieren nog steeds niet TK

06 april 2018

07u28

Bron: De Ochtend 5 De problemen bij Argenta zijn nog niet meteen van de baan. Al sinds het paasweekend zijn heel wat diensten van de bank niet beschikbaar nadat een technische update van het platform fout liep. Mobiel bankieren (via de app) zou vanaf vandaag weer beschikbaar moeten zijn, maar internetbankieren blijft voorlopig onmogelijk. "De veiligheid primeert", benadrukte CEO Marc Lauwers in De Ochtend.

In een mail aan de klanten liet CEO Marc Lauwers gisterenavond weten dat "als alle kantoren, het internetbankieren en de app tegelijkertijd actief zijn, de systemen op dit moment nog niet stabiel kunnen functioneren" Vannacht hebben 120 informatici doorgewerkt aan een oplossing voor die problemen. "Wij hebben deze nacht drie belangrijke interventies gedaan", legt CEO Marc Lauwers uit. Daardoor kon vanochtend om 5 uur de app opnieuw opgestart worden. Het systeem is echter nog niet heel stabiel, en internetbankieren via de site blijft voorlopig uitgesloten.

Hoe lang de technische problemen nog gaan duren, kan Lauwers niet zeggen. "Net als gisteren blijven we voorzichtig", aldus de man. "We leggen de nadruk op veiligheid door alles nauwkeurig te controleren." Als straks de kantoren open gaan, volgt een nieuw cruciaal moment voor het netwerk. "Als blijkt dat die extra belasting goed verteerd wordt, kunnen we bekijken of we het internetbankieren weer opstarten. Het gaat om technisch vrij complexe problemen; we maken vooruitgang, maar we moeten bij elke stap vooruit de situatie opnieuw analyseren. We willen onze klanten zo snel mogelijk toegang geven, maar het moet wel veilig gebeuren." Hij hoopt dat internetbankieren dit weekend weer beschikbaar zal zijn. "Dan zijn de kantoren gesloten, dus zal het netwerk minder belast zijn."

Veilige mails?

Dat er intussen verrichtingen via mail uitgevoerd worden, erkent hij niet. "Dat is inderdaad niet de veiligste manier, maar uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. Als een klant in het buitenland dringend een verrichting moet uitvoeren, moeten we daar een oplossing voor vinden. Maar geloof mij dat we daar extra controlemaatregelen hebben uitgevoerd en dat we zeer spaarzaam zijn omgesprongen met die methode."

Of de gedupeerde klanten zich aan een soort schadevergoeding mogen verwachten, laat Lauwers in het midden. "Over een tegemoetkoming wordt pas nagedacht als alle problemen opgelost zijn."