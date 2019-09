Arco-topvrouw eist schadevergoeding van procederende spaarders, Deminor reageert: “Dit is absurd” IB

19 september 2019

04u24

Bron: Belga 1124 Francine Swiggers eist een schadevergoeding van elke Arco-spaarder die tegen haar procedeert. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen vandaag. Als ze gelijk krijgt, ontvangt ze minstens 2,6 miljoen euro. In een reactie noemt advieskantoor Deminor de eis “absurd”.

De vroegere topvrouw van Arco moet zich samen met de Arcovennootschappen, Belfius en de Belgische Staat verdedigen voor misleiding van de Arco-spaarders.

Ze gaat nu in de tegenaanval, door van elke Arco-spaarder die tegen haar procedeert een persoonlijke schadevergoeding te eisen, zo blijkt uit een mededeling van Deminor, het advieskantoor voor gedupeerde beleggers, aan de coöperanten.

Rechtsplegingsvergoeding

Swiggers eist ook dat elke ­coöperant in de procedure veroordeeld wordt tot een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro. Dat betekent dat de 2.168 procederende coöperanten het risico lopen 2,6 miljoen euro te moeten betalen aan Swiggers.

Die rechtsplegingsvergoeding vraagt ze wegens het "kennelijk onredelijke karakter van de vordering" en de "deloyale proceshouding" van de procederende coöperanten. Ze vindt dat de coöperanten en Deminor te ver zijn gegaan door de dagvaarding aan te kondigen via een door Deminor georganiseerde webcast.

“De mensen zijn bezorgd”

Deminor-partner Erik Bomans noemt de eis van Swiggers “absurd”. De totale vorderingen van alle eisers tegen de procederende Arco-spaarders lopen op tot ruim 12 miljoen euro, of zo’n 6.000 euro per coöperant. “Absurd. De mensen zouden meer moeten betalen dan ze zelf eisen”, aldus Bomans. Het adviesbureau kreeg dan ook al heel wat mails van bezorgde procederende spaarders. “De mensen zijn bezorgd. Logisch”.

Maar volgens Deminor zijn de eisen “ongegrond en ongeloofwaardig”. Hoe kan een geding nu tergend of roekeloos zijn, als mensen gewoon proberen hun spaargeld terug te krijgen, klinkt het bij Deminor. Mogelijk wil men met de eisen een “afschrikeffect” veroorzaken, aldus nog Bomans.

De advocate van Francine Swiggers, Eline Tritsmans, ontkende bij Terzake (Canvas) dat het de bedoeling is om de procederende Arco-spaarders schrik aan te jagen. Volgens haar is dat ook niet nodig, omdat Deminor zich geëngageerd heeft om de kost van die rechtplegingsvergoeding op zich te nemen.

Advocate Tritsmans zegt dat Swiggers zich verdedigt tegen een ongegronde vordering. Ze wijst er op dat de spaarders eerst de Arco-vennootschappen hebben gedagvaard en daarna ook topvrouw Swiggers als persoon hebben gedagvaard en dat de wet nu eenmaal voorziet dat de verliezende partij tussenkomt in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die in het gelijk is gesteld.