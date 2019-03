Archeologen brengen middeleeuwse structuren onder Grote Markt van Brussel in kaart kv

20 maart 2019

18u38

Bron: Belga 0 Archeologen van de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben middeleeuwse structuren onder de Grote Markt van Brussel in kaart gebracht. Ze identificeerden onder meer verschillende netwerken, met name watervoorziening en sanitaire voorzieningen, en de locaties van de fonteinen die op het plein stonden tussen de 14de en 17de eeuw.

In mei 2018 heeft een team van archeologen van de ULB en haar archeologische afdeling Crea-Patrimoine de grond onder de Brusselse Grote Markt gescand met radars. De onderzoekers maakten gebruik van drie soorten non-invasieve technieken: een magnetische, een elektrische en een met geluidsgolven en hebben zo de cartografie gereconstrueerd die zich onder de Grote Markt bevindt. Vandaag maakten ze de resultaten van het onderzoek bekend.

De beelden hebben het mogelijk gemaakt om een groot aantal ondergrondse structuren te onderscheiden, die overeenkomen met verschillende stadia van de ontwikkeling van de Grote Markt. "Ze geven informatie over de vorming in de Middeleeuwen en de evolutie ervan tot de moderne en hedendaagse tijden", zegt professor François Blary van de ULB "Deze gegevens vormen een aanvulling op de weinige geschreven en iconografische bronnen die in de archieven worden bewaard.”



De archeologen identificeerden onder meer verschillende netwerken, met name watervoorziening en sanitaire voorzieningen, en de locaties van de fonteinen die op het plein stonden tussen de 14de en 17de eeuw. Ze vonden ook structuren van middeleeuwse habitat. "Vóór het bombardement van 1695 door de Franse troepen van koning Lodewijk XIV was de plaats kleiner, zodat de sporen van huizen bewaard op het plein perfect zichtbaar zijn", aldus Blary.

De resultaten worden later gepubliceerd in wetenschappelijke artikels.