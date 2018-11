ArcelorMittal vindt koper voor Luikse staalfabrieken bvb

02 november 2018

10u22

ArcelorMittal heeft een koper gevonden voor een aantal van zijn staalactiviteiten in het Luikse. Dat meldt de staalgigant in een persbericht. Het Britse Liberty House heeft een bindend bod uitgebracht.

Het gaat om Ferblatil in Tilleur en de galvanisatielijnen 4 en 5 in Flémalle. Onder druk van de Europese Commissie moet het bedrijf bepaalde activiteiten van de hand doen, omdat het na de overname van het Italiaanse Ilva een monopolie dreigt te krijgen op bepaalde lijnen. Ook in andere landen zette het bedrijf activiteiten in de etalage.