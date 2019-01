Arbeidsklimaat bij Staatsveiligheid is zorgwekkend: pesterijen, discriminatie en algemene demotivatie lva

29 januari 2019

01u08

Een rapport over het welbevinden van de werknemers bij Staatsveiligheid schetst een ronduit zorgwekkend beeld: ontevredenheid over werking en structuur is troef onder de werknemers, de motivatie ver te bespeuren en werknemers maken melding van discriminatie, pesten, burn-outs en een gebrek aan middelen om hun job naar behoren te kunnen uitoefenen. Dat bericht weekblad Knack maandagavond online.

Het 408-pagina’s tellende rapport werd opgesteld door de Groep IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het dateert van 19 maart 2018 en werd besteld door de directie van de Staatsveiligheid. Het rapport is gebaseerd op een enquête met vragen naar het psychosociale welbevinden van het personeel. 328 van de 641 werknemers namen deel.

De conclusie luidt dat er bij Staatsveiligheid sprake is van sterk verhoogde psychosociale belasting. IDEWE raadt de Staatsveiligheid aan een traject uit te stippelen “om het psychosociaal welzijn van medewerkers te optimaliseren”.

Ontevredenheid & grensoverschrijdend gedrag

Amper 34 procent van de werknemers geeft aan tevreden te zijn over hun job: dat is 18 procent onder het Belgische gemiddelde. Onder ervaren werknemers is dat nog veel minder. Bij de inlichtingenofficiers met 11 tot 15 jaar dienst is nog 1 op de 6 tevreden. Minder dan de helft geeft aan absoluut bij Staatsveiligheid te willen blijven werken. Ook wat stress, emotionele uitputting en burn-outs betreft scoren ze bij de inlichtingendienst slechter dan het Belgische gemiddelde.

1 op de 6 ondervraagden geven aan dat slachtoffer werden van discriminatie. Bij de gemiddelde Belgische werknemer is dat 1 op de 10. Ook maken de werknemers melding van seksuele intimidatie via gebaren, uitspraken, emails, sms’en en foto’s.

Werking & structuur

Over de werking van de organisatie en de structuur heerst ook grote ontevredenheid. De helft zegt dat ze over te weinig middelen beschikken om hun job goed te kunnen uitvoeren. 70 procent denkt dat de manier waarop het organigram van de Staatsveiligheid is opgebouwd en gestructureerd niet voor een optimale werking zorgt.

Actieplan Staatsveiligheid

Bij Staatsveiligheid is er als reactie op het rapport een interne werkgroep opgericht die werkt aan een actieplan. “Dat proces is volop aan de gang”, zegt woordvoerster Ingrid Van Daele, die de resultaten nuanceert. “Slechts 51 procent van het personeel heeft de enquête ingevuld. Bovendien is het werk bij de Staatsveiligheid erg specifiek en is een vergelijking met de gemiddelde Belgische werknemer niet altijd afdoend”, aldus Van Daele.

Vakbond sceptisch

Vakbond Sypol beschouwt die werkgroep niet als een echte oplossing voor de malaise maar eerder als “een lapmiddel is om de indruk te wekken dát er iets gebeurt”. “Het vertrouwen in de directie is zoek. En de jonge generatie pikt niet langer wat er allemaal fout loopt”, klinkt het.

