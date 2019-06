Arbeidseconoom Stijn Baert wil uittredingsvergoeding parlementsleden vervangen door werkloosheidsuitkering TT

11 juni 2019

11u38

Bron: Radio 1 0 Geef parlementsleden die bij verkiezingen niet meer worden herkozen een werkloosheidsuitkering in plaats van een riante uittredingsvergoeding. Daarvoor pleitte arbeidseconoom Stijn Baert vanmorgen op Radio 1. Een opstapvergoeding vindt hij niet logisch. “Politici kunnen anticiperen op hun vertrek, anders dan bijvoorbeeld topmanagers die aan de kant worden geschoven.”

Politici verdedigen het systeem van de hoge uittredingsvergoedingen vaak met het argument dat parlementsleden nooit zeker weten of ze worden herkozen. Na verkiezingen kunnen ze van de ene dag op de andere zonder inkomen vallen. De vergoeding moet dat dan goedmaken, want ze kunnen niet gaan stempelen.

Maar ook wie wel meteen opnieuw aan de slag kan en bijvoorbeeld zijn vorige job opnieuw opneemt, behoudt zijn ontslagvergoeding. Die wordt gewoon doorbetaald, en dat betekent dus dubbele inkomsten.



Schaf dat systeem af, en voer voor politici een echt sociaal statuut zoals gewone werknemers in, bepleit arbeidseconoom Stijn Baert van de Universiteit Gent nu. Dan krijgen ze als ze niet meer worden verkozen een werkloosheidsvergoeding.

1.750 euro per maand

Die mag van Baert best hoog zijn. “Ik zou politici die niet-pensioengerechtigd zijn, maar het parlement moeten verlaten toegang geven tot een werkloosheidsuitkering van ongeveer 1.750 euro per maand”, zei hij vanmorgen op Radio 1. Dat bedrag is ongeveer de hoogst mogelijke werkloosheidsuitkering voor werknemers in ons land.

In ruil voor dat hoge 'startbedrag' moet er wel een vorm van degressiviteit worden ingebouwd, vindt Baert. “Uiteraard valt de uitkering weg zodra er een nieuwe baan wordt gevonden.”

Het argument dat politici een onzeker bestaan hebben, klopt niet, vindt Baert nog. Een mandaat van parlementslid heeft een heel duidelijk begin en einde: bij de verkiezingen. “Er is dus een analogie met een contract van bepaalde duur. Politici kunnen anticiperen op hun vertrek, anders dan bijvoorbeeld topmanagers die aan de kant worden geschoven.”

Idee al eens geopperd

Eind vorig jaar stelden Groen en sp.a al eens hetzelfde idee voor. Schaf de uittredingsvergoedingen af en geef de volksvertegenwoordigers een ‘normaal’ sociaal statuut, stelden de Vlaamse fractieleiders Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) voor. N-VA sloot zich daar voorzichtig bij aan. “Het zou geen slecht idee zijn om het systeem meer af te stemmen op wat de gewone burger kent”, liet fractieleider Matthias Diependaele verstaan.

Baert vindt wel dat de politici die vandaag hun vergoeding opnemen, daar recht op hebben. Vorige week kondigde ex-Kamervoorzitter Siegfried Bracke aan dat hij zijn vergoeding van meer dan 175.000 zal opnemen.

