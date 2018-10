Arbeiders verschansen zich in kraan uit protest Video: Marc De Roeck

05 oktober 2018

08u51

Bron: eigen berichtgeving 7

Op een bouwwerf in Hove zitten sinds vanochtend zeven arbeiders verschanst in een kraan op ruim dertig meter hoogte. Een betalingsgeschil met hun werkgever zou de mannen tot hun protestactie hebben gedreven. Volgens de politie weigeren de arbeiders, die allemaal alleen Italiaans of Egyptisch spreken, voorlopig elke vorm van communicatie en lijkt er dus niet meteen een einde te komen aan de actie.

