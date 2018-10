Arbeiders verschansen zich in kraan uit protest tegen mensonwaardige omstandigheden Video: Marc De Roeck

05 oktober 2018

08u51

Bron: eigen berichtgeving 0

In de Boechoutsesteenweg in Hove verschansen 5 arbeiders zich in een metershoge kraan. Ze protesteren tegen de mensonwaardige omstandigheden waarin ze verkeren. De politie is massaal aanwezig.

Straks meer

Meer over Boechoutsesteenweg

Hove