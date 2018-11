Arbeiders van Belgisch bedrijf krijgen per ongeluk 30.000 euro te veel gestort. Werkgever eist geld terug, maar sommigen hebben het al uitgegeven KVE

11 november 2018

07u37

Bron: La Nouvelle Gazette, Sudpresse 14 Afgelopen vrijdag, 9 november, ontvingen de werknemers van de Thy Marcinelle fabriek in Charleroi hun salaris. Grote verrassing bij een aantal arbeiders: het bedrag bedroeg meer dan 30.000 euro. Ze dachten dat de Kerstman gewoon wat vroeger was langsgekomen, zo meldt La Nouvelle Gazette.

‘Henry’ (een schuilnaam) is al meer dan tien jaar als arbeider aan de slag in de staalfabriek. Afgelopen vrijdagmorgen keek hij zijn bankrekening na en kon zijn ogen niet geloven.

“Ik was geschokt toen ik zag dat ik zo veel op mijn zichtrekening had staan,” zegt de arbeider aan La Nouvelle Gazette. De man - die normaal een salaris krijgt van ongeveer 1.600 euro per maand - had maar liefst 31.464 euro op zijn bankrekening ontvangen. Of 29.864 euro meer dan anders. “Maar het was duidelijk dat het om een vergissing ging, dus ik kwam er niet aan. Het teveel heb ik opzijgezet als voorzorgsmaatregel.”

Na deze monumentale fout werd een brief gestuurd naar de betrokken werknemers. Het schrijfsel zou ten laatste aanstaande dinsdag in de bus moeten vallen. De werkgever eist het geld terug.

“Het probleem”, zegt Henry, “is dat ik weet dat enkele arbeiders een deel van dat geld al hebben uitgegeven. Ze gingen naar het casino of er werden ‘automatisch’ schulden mee afbetaald doordat er beslag was gelegd op hun rekeningen. Ik was voorzichtig, ik raakte het geld niet aan, maar niet iedereen reageerde hetzelfde.”

