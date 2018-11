Arbeiders met valse papieren aan het werk op Google-werf Henegouwen mvdb

22 november 2018

18u55

Bron: Belga 0 De sociale inspectie heeft tijdens een actie gisteren op een werf van internetgigant Google in het Henegouwse Baudour verschillende inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld. De toegangsbadges van 105 arbeiders werden geblokkeerd. Google eist dat de aannemer de problemen snel oplost.

Google bouwt in Baudour een nieuw datacenter. Drieëntwintig inspecteurs gespecialiseerd in sociale dumping, drie agenten en tien tolken gingen er gisteren de hele dag op onderzoek. Ze stelden vast dat verschillende arbeiders met valse papieren werkten. Het was nochtans al de tweede controle op de werf. Volgens het Arbeidsauditoraat wisten de werknemers soms zelf niet onder welk statuut ze aan de slag waren.



In een reactie verwijst Google naar ISG, de aannemer die het technologiebedrijf heeft aangeduid voor de werken. Google vraagt dat het bedrijf meewerkt met de inspectie en alle problemen zo snel mogelijk oplost. "Google heeft een duidelijke gedragscode voor zijn leveranciers. Ze zijn contractueel verplicht alle lokaal geldende wetten en regels te respecteren", zegt Google-woordvoerder Michiel Sallaets.